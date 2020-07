Cattolica: attesa per assemblea, forte il sostegno a Generali

Generali

(Teleborsa) - Ultimo, in ordine temporale, l'accordo siglato con i sindacati che segue l'approvazione, arrivata nei giorni scorsi dei rappresentanti della rete agenziale di Cattolica - Gruppo Agenti FATA e Gaa (Gruppo Aziendale Agenti Cattolica), che hanno auspicato il passaggio della Compagnia veronese in SpA."Viene ribadito il valore della nostra rete da un partner di primissimo ordine", ha scritto(presidente del Gruppo Aziendale Agenti Cattolica) in una lettera agli associati. Anche il Presidente degli industriali veronesi,, è intervenuto sulla trasformazione in Spa e sull'ingresso di Generali ritenendola una "partnership che può far crescere Cattolica".La partnership è stata, che si espressa in modo positivo: a favore dell'operazione Generali-Cattolica nei giorni scorsi anche, presidente della Camera di Commercio, che è intervenuto a margine degli incontri tra le associazioni di categoria presenti nel consiglio della Camera di Commercio e Cattolica, per la quale erano presenti Bedoni e Ferraresi.Luigi Frascino in rappresentanza di Credit Network & Finance, e Giuseppe Lovati Cottini, quali soci di minoranza di Cattolica Assicurazioni, hanno avuto modo di incontrare i vertici del gruppo Generali, tra cui l'amministratore delegato del Gruppo, country manager e CEO di Generali Italia e Global Business Lines."Si è rafforzata l'idea che le prospettive dell'accordo di partnership azionaria tra Cattolica e Generali e la contestuale trasformazione in società per azioni, così come proposto dal CdA di Cattolica, non solo tutelino i principi fondativi e l'indipendenza di Cattolica Assicurazioni ma rappresentino anche un'per la valorizzazione di entrambe le Compagnie nel rispetto dei caratteri distintivi di ciascuna", si legge in una nota.