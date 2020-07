Enel, Bernstein conferma Outperform e alza TP a 9,3 euro

Enel

(Teleborsa) -guarda con favore al titolo, di cui conferma un giudiziodagli 8,4 euro precedenti. Il giudizio fa perno sulla posizione del gruppo in ambitoi e sui"In quanto attore globale nelle energie rinnovabili, con posizioni solide in molteplici mercati interessanti - sottolineano gli analisti - Enel è ben posizionata per beneficiare di un'accelerazione degli investimenti green, mentre vari paesi stanno approntando pacchetti di stimolo e si impegnano ulteriormente a raggiungere il target zero emissioni".Il broker ha anche migliorato la valutazione di varie linee di business - dalle rinnovabili ai servizi al dettaglio - e, seppur inferiore alle stime precedenti, dopo gli impatti del Covid-19.