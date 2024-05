Yolo, EnVent riduce target price e conferma Outperform

Yolo Group

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (da 5,10 euro precedenti) ilsu, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 120%.Gli analisti scrivono che ladi Yolo nel 2023 sottolinea la sua traiettoria di crescita, riaffermando il suo obiettivo di raggiungere il pareggio entro il 2024 e un fatturato compreso tra 17 e 20 milioni di euro. Gli investimenti persistono e sono indirizzati allo sviluppo di piattaforme tech e a nuove acquisizioni. L'aumento del capitale sociale è finalizzato a supportare la strategia di crescita.Il broker conferma le nostre stime con il fine tuning B/S e registra l'aumento di capitale, portando liquidità a disposizione per perseguire obiettivi di crescita. Attende con impazienza ulterioriannunciato lo scorso febbraio, ricavi target di 3,0-3,5 milioni di euro nel FY23, margine EBITDA superiore al 10% e posizione finanziaria netta cash."Sulla base dei risultati del 2023, le prospettive del management per il 2024 in linea con le nostre stime e il nuovo aumento di capitale che ha portato a una reale crescita non organica ci hanno portato a esseresulla nostra valutazione precedente", si legge nella ricerca.