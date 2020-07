Il comparto tecnologico a Milano procede in rosso (-2,93%), flessione scomposta per STMicroelectronics

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

small-cap

It Way

Fullsix

Piteco

(Teleborsa) - Partenza in rosso per l'a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a quota 96.370,9 con un ribasso del 2,93%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 681, dopo aver avviato la seduta a 682.Tra i titoli del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -3,44%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, a picco, che presenta un pessimo -3,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.