Rapporto Ice: export italiano ai livelli pre pandemia nel 2022

(Teleborsa) -a causa dell'emergenzache fa perdere tre anni al percorso di crescita delle esportazioni italiane, in aumento dal 2010,È quanto emerge dalla XXXIV edizione delrealizzato dall'in collaborazione con Prometeia, Istat, Fondazione Masi, Università Bocconi e Politecnico di Milano, secondo cui la ripresa degli scambi mondiali nel 2021 sarà guidata dall'aggregato degli emergenti Asia,Secondo le previsioni del rapporto, "nel 2020 le esportazioni italiane subiranno unae chiuderanno l'anno in flessione del 12%, a prezzi costanti, per poi crescere del 7,4% nel 2021 e del 5,2% nel 2022".Dopo dunque dieci anni di espansione continua, la crisi da Coronavirus", sottolinea il rapporto Ice.Dal punto di vista delle categorie merceologiche, i, con l'import mondiale di autoveicoli e moto in contrazione del 16% a prezzi costanti e una domanda globale di cantieristica in forte flessione (-12%).I cali minori sono attesi per i settori associato all'emergenza come la chimica farmaceutica (-9,6%), l'alimentare e bevande (-10,6%) e elettronica ed elettrotecnica (- 10% circa)."I dati consuntivi confermano che- ha spiegato, presidente dell'Agenzia Ice - Aveva terminato l'anno con una crescita del 2,3% attestandosi a 476 miliardi e mantenuto la quota di mercato sul commercio mondiale stabile al 2,84%. Un risultato importante perché ottenuto in un periodo turbolento sui mercati mondiali, particolarmente per i Paesi europei, stretti nella disputa commerciale Usa-Cina, pressati dai dazi americani su molti beni esportati dall'Europa e confusi nell'incertezza su tempi e termini della Brexit"."Più che ragionare sui numeri è ora importante", ha poi sottolineato Ferro, ricordando che "digitale, innovazione e sostenibilità sono le parole chiave per rivolgersi alle nuove generazioni di consumatori globali"."Per rispondere all'urgenza del momento e rafforzare il posizionamento strategico del Made in Italy sui mercati di domani - ha aggiunto il presidente dell'Agenzia Ice - è quanto mai importante l'azione di supporto del".