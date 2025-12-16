La danza come investimento culturale: un settore che genera valore, lavoro e futuro

(Teleborsa) - Lanon è solo espressione artistica, ma un comparto strategico dell’economia culturale, capace di generare valore, occupazione qualificata e innovazione sociale: secondo il rapporto Io sono cultura, l’intero sistema culturale e creativo italiano ha generato circanel 2024, con un aumento del +2,1% rispetto al 2023. In particolare il settore delle(spettacolo dal vivo, compresi teatro e danza) ha registrato una crescita del valore aggiunto del +2,2% nel 2024 e del +34,4% dal 2021, accompagnata da un aumento dell’occupazione del +2,6% nell’ultimo anno e del +9,6% dal 2021.Anche ildi Federculture segnala che nel 2024 la domanda di intrattenimento culturale in Italia è cresciuta in tutti gli ambiti, superando i livelli pre-pandemia e trainata anche dalla presenza di pubblico giovane e straniero: un segnalo forte e chiaro che, nonostante la crisi generalizzata e i tagli pubblici del settore, il pubblico italiano ha fame di cultura e di spettacolo dal vivo.La danza inoltre è un settore composito, che investe diverse sfere:. Il settore della formazione alla danza è un: globalmente il mercato dell’e si prevede in forte crescita nei prossimi anni, con l’emergere di modelli ibridi e digitali che affiancano le scuole tradizionali. In Italia, con più di 17.000 scuole e circa 1,4 milioni di praticanti, l’attività educativa genera flussi economici e sociali diffusi sul territorio, trainando consumi correlati e creando occupazione qualificata.E' in questa direzione che si inserisce(Centro Internazionale di Movimento e Danza) ospitatonegli spazi di: un format che ripensa la produzione e la fruizione della performance come processo aperto, partecipato e sostenibile.Non solo un momento di innovazione artistica, ma l'inserimento in una filiera formativa che ha un impatto concreto sull’economia culturale e sullo sviluppo di competenze per le nuove generazioni di professionisti.Il Museo Temporaneo delle Esperienze fa parte infatti di una più ampia residenza artistica,, che rappresenta un modello di: sei artisti under 35 lavorano a stretto contatto con tutor e coreografi affermati in un percorso di professionalizzazione che unisce ricerca artistica, formazione avanzata e sperimentazione dei linguaggi. Un approccio che contribuisce a ridurre la frammentazione del lavoro culturale e a rafforzare competenze spendibili nel medio e lungo periodo.Il format del Museo Temporaneo delle Esperienze, basato sue su una, introduce inoltre un elemento di ottimizzazione delle risorse: un’unica struttura ospita più lavori in evoluzione, favorendo la continuità produttiva e ampliando il tempo di esposizione delle opere. Una modalità che incrocia esigenze artistiche e sostenibilità economica, riducendo i costi di p roduzione tradizionali e aumentando le possibilità di incontro con il pubblico.