Amplifon, I semestre incoraggiante nonostante crisi Covid

(Teleborsa) -nonostante l'impatto dell'suidiLo si legge nella nota diffusa dal Gruppo al termine del CdA che ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. In particolare, dopo un inizio anno molto positivo con forte crescita dei ricavi pari a 10% nei primi due mesi, "i risultati del primo semestre sono stati impattati dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e dalle misure di contenimento",Nel primo semestre del 2020 isono stati pari a 613,9 milioni di euro, in calo del 26,0% a cambi costanti e del 26,2% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2019. "Tale performance - precisa la nota - comunque superiore al mercato di riferimento, e` il risultato di una performance organica negativa per il 27,8%, a cui si aggiunge il contributo delle acquisizioni per l'1,8% e l'impatto negativo dei cambi per lo 0,2%".In dettaglio l', con un'incidenza sui ricavi pari al 21,4%, "in flessione di soli 100 punti base, grazie alle decise e tempestive misure di contenimento dei costi", si legge nella nota.Ilè pari a 12,6 milioni di euro rispetto ai 59,4 milioni di euro del primo semestre 2019 mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 765,3 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto ai 786,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia rispetto ai 790,7 milioni di euro al 31 marzo 2020 nonostante l’emergenza Covid-19, e con leva finanziaria al 30 giugno 2020 pari a 2,18x.Ilè pari a 72,1 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di euro (+24,6%) rispetto allo stesso periodo del 2019, grazie alle efficaci misure adottate"Sono molto orgoglioso di come l'azienda ha saputo reagire con grande tempestivita` e determinazione alla crisi senza precedenti determinata dal Covid-19", ha commentato, Amministratore Delegato di Amplifon."Con la prudenza necessaria legata agli sviluppi futuri della pandemia a livello mondiale, guardiamo alla seconda parte dell'anno con molta fiducia confortati da un andamento del business in costante e rapido miglioramento in tutti i principali mercati in cui operiamo. Sono convinto - ha concluso Vita - che grazie a tutto il lavoro fatto per continuare a servire e supportare i nostri clienti anche in questa fase molto difficile nonche´ grazie a tutte le iniziative intraprese per rendere la nostra azienda ancora piu` efficiente, usciremo da questo periodo complesso ancora piu` forti di prima".