Mercato lavoro, contratti congelati e retribuzioni in moderata crescita

(Teleborsa) -nel secondo trimestre dell'anno, con un aumento della retribuzione oraria media dello 0,6% per tutti e tre i mesi di osservazione, ed un, sotto il peso dell'emergenza sanitaria.E' quanto emerge dall'ultimo report su retribuzioni e contratti dell', secondo cui "la dinamica retributiva registrata in questo periodo potrebbe mostrare caratteristiche di, riflettendo gli effetti sia delindotti dall’incertezza economica derivante dall’emergenza sanitaria sia dellaper il 2020 e 2021, ampiamente inferiori al punto percentuale".L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno è. L'aumento tendenziale è stato dello 0,8% per i dipendenti dell’industria, dello 0,6% per quelli dei servizi privati e dello 0,3% per quelli della pubblica amministrazione.I settori che presentano glisono quelli dele dellee degli(entrambi +2,3%) e dell’energia elettrica e gas ( +1,5%). L’incremento è invece nullo per i settori del legno, carta e stampa, del commercio, delle farmacie private, delle telecomunicazioni e degli altri servizi privati.Guardando ai contratti, alla fine di giugno 2020, ie riguardavano il 17,6% dei dipendenti - circa 2,2 milioni - e un monte retributivo pari al 18,4% del totale. Nel periodo aprile-giugno 2020 nessun nuovo accordo è stato recepito, mentre ne è scaduto uno (tessili, vestiario e maglierie).a fine giugno e sono relativi a circa 10,2 milioni di dipendenti - l’82,4% del totale - cui corrisponde un monte retributivo pari all’81,6%; entrambe le quote sono più elevate di quelle osservate sia alla fine del trimestre precedente (a marzo 2020 pari rispettivamente a 80,4% e 79,9%), sia dodici mesi prima (a giugno 2019 pari a 42% e 44,2%).Ildi attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è leggermente aumentato, passando dai 15,8 mesi di giugno 2019 aidi giugno 2020, mentre l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è più che raddoppiata: 13,7 contro 6,6 mesi.