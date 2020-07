MIT: svolto incontro con Comitato "Salviamo Genova e Liguria"

(Teleborsa) - Si è svolto presso il. Scopo dell'incontro lao, comelo scorso 21 luglio dalla ministraa Genova, delle ricadute economiche negative conseguenti alle Interruzioni e code che hanno interessato la Regione Liguria in questi ultimi mesi a causa dei molti cantieri aperti per le ispezioni delle gallerie e la manutenzione ordinaria e straordinaria condotta dalla società ASPI.Hanno partecipato la ministra, il sottosegretarioe il Comitato rappresentato daSi e concordato difinalizzato a individuare celermente le modalità die la suaa partire da dicembre 2019.La ministra si è impegnata a garantire che l'avverràal gruppo di lavoro che si attiverà immediatamente al fine di presentare i risultati nella riunione già convocata per il 2 settembre 2020 presso il Mit.