Pubblicità, Nielsen: "A giugno investimenti sempre in negativo"

(Teleborsa) - Gli investimenti continuano a essere in negativo ma a giugno ilmostra segnali ripresa rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio, che ha risentito in maniera pesante del lockdown. È quanto rilevapubblicando iche registra una(a maggio era del -41,1%), portando larispetto allo stesso periodo del 2019. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over The Top(OTT), l'"L'analisi del mercato pubblicitario non evidenzia nulla che non fosse già stato previsto per l'andamento del primo semestre 2020, che chiude in doppia cifra negativa – ha commentato–. Nel corso dell'anno sarà importante focalizzarci sulle crescite congiunturali che danno il segnale dell'andamento nel breve periodo. In questo caso, il mese di giugno è cresciuto del 20% rispetto a maggio. Seppur la stagionalità degli eventi sia parzialmente cambiata, si tratta comunque di un dato importante e indicativo dell'atteggiamento delle aziende investitrici".Nel dettaglio – secondo quanto emerge dalla rilevazione – la, chiudendo il primo semestre a -22,3%. Inel singolo mese perdono rispettivamente il(-26,7% e -43,1% nei sei mesi). Si riduce il calo della r: -29,5% a giugno e -37,4% nel periodo cumulato. Per quanto riguarda, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, a giugno la raccolta dell'intero universo del web advertising, comprendente search, social, classified (annunci sponsorizzati) e gli ott, segna un calo del -10,6%, e porta la perdita del semestre a -13,7% (-15,8% se si considera il solo perimetro Fcp-Assointernet). L'perde il -49,9% (-56,4% nel semestre) e ilil -73,7% (-59,5% nel semestre). Ilchiude in calo del -27% il singolo mese (-37% a gennaio – giugno).sonoe (+25,4%),(+16,7),(+17,7%) e(+9,3%). Relativamente al primo semestre si registrano solo due comparti in crescita: gestione casa (+2,4%) e enti/istituzioni (+11,2%). Tra i settori con una maggiore quota di mercato, nel singolo mese di giugno calano in particolar modo(-38,4%),(-21,1%) e(-24,5%). Sempre a causa del lockdown, nel periodo gennaio-giugno si evidenziano gli andamenti negativi di automobili, tempo libero, alimentari e turismo/viaggio che perdono rispettivamente il -37,4%, -68%, -19% e -69,1%."Viste anche le recenti dichiarazioni provenienti da più parti e date le condizioni attuali – sottolinea– dovremo assistere a un secondo semestre migliore dal punto di vista degli investimenti pubblicitari. Gli stessi dati Istat su giugno evidenziano un miglioramento dell'indice di fiducia dei consumatori (da 94,3 a 100,6). Si tratta di un dato positivo che ci restituisce un certo ottimismo sulla ripresa degli acquisti ma non si può comunque ancora trascurare la preoccupazione di imprese e investitori, il cui indice di fiducia secondo Istat, pur crescendo, rimane a un livello sostanzialmente basso (da 52,7 a 65,4)".