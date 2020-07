Usa, Big Tech sotto accusa al Congresso

Amazon

(Teleborsa) - Giornata storica quella di ieri per leamericane che per la prima sono finite sotto la lente di ingrandimento delper le questioni legate alladi, alle loro pratiche die sulladell'economia digitale.Di fronte aldella Commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti USA sono finitidididie Mark Zuckerberg didopodei deputati americani durata oltre un anno.Di fronte alle accuse per i loro fatturati gargantueschi, il potere accumulato e i conseguenti ostacoli che pongono alla concorrenza negli Stati Uniti, i Ceo delle Big Tech hanno fatto appello all'"", il sogno americano.ha definito Facebook "fieramente americana" e ha sottolineato le differenze tra l'approccio Usa e quello cinese a Internet., per la prima volta al Congresso, ha ricordato i benefici di Amazon per l'economia americana in quanto uno dei principali datori di lavoro negli Stati Uniti e spazio di crescita per due milioni di piccole e medie imprese Usa che fanno il 60% dei loro ricavi su Amazon.nel suo intervento ha respinto al mittente le accuse riguardo una posizione di monopolio di Apple nei settori in cui opera, ricordando di essere dietro a Samsung e Huawei nel comparto smartphone.Anche il Ceo di Googleha negato qualsiasi posizione di monopolio per la sua azienda, enfatizzando al contrario l’estrema concorrenza in cui si trova ad operare la sua società e ricordando il contributo dato da Google all’economia americana.Ora si attende undel Panel con le accuse antitrust contro le quattro Big Tech e le raccomandazioni ai legislatori su come limitare il loro potere che con ogni probabilità verrà pubblicato tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.Nella giornata di oggi sono attese ledi Facebook, Amazon, Apple e Alphabet, la controllante di Google.