Alphabet ai massimi: investimento di Berkshire da 4,9 miliardi di dollari accende il rally

(Teleborsa) - Le azioni Alphabet
sono balzate di quasi il 6% toccando un nuovo record, spinte dall’ingresso di Berkshire Hathaway
, che con l’acquisto di 17,85 milioni di titoli (circa 4,93 miliardi di dollari
) ha offerto un forte endorsement agli sforzi di Google
nell’intelligenza artificiale
.
L’operazione rappresenta uno degli ultimi grandi investimenti dell’era Warren Buffett
e una rara incursione di Berkshire nel settore tech
, comparto tradizionalmente evitato dal grupoo.(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)