Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 18:01
25.088 +0,32%
Dow Jones 18:01
47.134 -0,03%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Alphabet ai massimi: investimento di Berkshire da 4,9 miliardi di dollari accende il rally

(Teleborsa) - Le azioni Alphabet sono balzate di quasi il 6% toccando un nuovo record, spinte dall’ingresso di Berkshire Hathaway, che con l’acquisto di 17,85 milioni di titoli (circa 4,93 miliardi di dollari) ha offerto un forte endorsement agli sforzi di Google nell’intelligenza artificiale.

L’operazione rappresenta uno degli ultimi grandi investimenti dell’era Warren Buffett e una rara incursione di Berkshire nel settore tech, comparto tradizionalmente evitato dal grupoo.

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
