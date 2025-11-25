Milano
16:34
42.683
+0,91%
Nasdaq
16:34
24.746
-0,51%
Dow Jones
16:34
46.722
+0,59%
Londra
16:34
9.598
+0,66%
Francoforte
16:34
23.429
+0,82%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,34%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,34%
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.790,07 punti
In breve
,
Finanza
25 novembre 2025 - 15.33
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,34%, dopo un'apertura a 24.790,07.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,51%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,28%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,27% alle 19:30
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,92%
Argomenti trattati
USA
(334)
·
Nasdaq 100
(89)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,51%
Altre notizie
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,99%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto