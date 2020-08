Eni, Francesco Gattei nuovi Chief Financial Officer

(Teleborsa) -. Lo anuncia il Gruppo energetico con una nota, spiegando che "Gattei avrà il compito di supportare l’Amministratore Delegato nell’elaborazione e implementazione della strategia economico-finanziaria in questa importante fase di accelerazione del Piano di decarbonizzazione dei business della società".Nato a Bologna nel febbraio 1969, si è laureato in Economia e Commercio a Bologna nel 1994. Banta una lunga esperienza nell'ambito dle settore petrolifero e all'interno del Gruppo, dapprima in Agip (1995). Partecipa ad importanti processi negoziali all'estero, in Asia Centrale, Russia e Libia.Dal 2006 al 2008, rientrato in sede, lavora a supporto del Vice Direttore Generale della Divisione E&P delle attività di pianificazione e di sviluppo del business in Africa, Europa, Asia e Americhe in una fase di forte crescita delle attività. Dal 2009 è responsabile M&A dell’upstream, poi dal 2011 ricopre un ruolo nella Corporate divenendo Senior Vice President Scenari di Mercato ed Opzioni Strategiche e segretario del Comitato Scenari e Sostenibilità fino al 2019.Nel 2019 si trasferisce a Houston come Direttore upstream nella regione America, gestendo il business E&P in USA, Messico, Venezuela ed Argentina.