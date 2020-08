Ponte di Genova, è il giorno dell'inaugurazione. Presenti Mattarella e Conte

(Teleborsa) - Unamolto, nel rispetto della volontà dei familiari delleSarà il Presidente della Repubblica,, insieme ai lavoratori che hanno demolito i resti del "vecchio" ponte Morandi e costruito il nuovo ponte, insieme al Sindaco di Genovae all'architettoa inaugurare questo pomeriggio, intorno alle 18.30, percorrendo a piedi tutto il nuovo Ponte. L'inaugurazione del viadotto autostradale, lungosopra il torrente, a poco meno di due anni daldel ponte progettato da RiccardoSono ledelquando sotto una pioggia battente, 250 metri di ponte Morandi - il viadotto autostradale che raccorda la A7 con la A10 - crollano insieme alla pila di sostegno, la numero 9. Poco dopo, il 28 settembre 2018 viene pubblicato il decreto-legge n. 109 (il cosiddetto "") che conferisce amplissimi poteri al Commissario per la: per ricoprire l'incarico viene scelto il Sindaco di Genova, Marco, ha sottolineato il Sindaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione del viadotto sul Polcevera, che in questi due anni, ha più volte parlato in pubblico senza nascondere commozione. A poche ore dall'inaugurazione è focalizzato sugli ultimiche consentiranno l'apertura al traffico.afferma - si continua a dire che il ponte è stata un'opera straordinaria ma è unnoi abbiamo fatto una cosa che dovrebbe essere considerata normale, non penso che due anni siano unpenso siano un tempo giusto, anzi avremmo potuto guadagnare altrise non avessimo avuto le"Sarò aper l'inaugurazione del nuovo Ponte "Genova San Giorgio": da unache resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuovache si rialza. Una giornata importante, che racconta ilScrive su Facebook ilFiato sospeso, dunque, perdella ricostruzione, non per i: “noi non ci possiamo sentire parte dell’attesa, né vogliamo parteciparci”, dice Egle Possetti, portavoce del comitato che riunisce i parenti. "Passeremo la giornata in viaggio perché il Presidente della Repubblica, un’attenzione per noi davvero importante, e ci riceverà in città prima dell’inaugurazione.Queste ore di vigilia “per noi sonosottolinea.