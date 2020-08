LSEG Technology e UBI Banca insieme per nuova piattaforma tecnologica

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni tecnologiche delha annunciato oggi di aver sviluppato con successo una. Una soluzione cha permesso a UBI Banca di avviare l'attività diinizialmente per iIl lancio di questa piattaforma personalizzata – si legge in una nota – "è il risultato della collaborazione di LSEG Technology con UBI Banca ed evidenzia l'approccio di collaborazione e partnership di LSEG Technology nella fornitura di soluzioni alle istituzioni finanziarie e ai fornitori di infrastrutture di mercato". Lo sviluppo e l'implementazione supporteranno l'espansione dei prodotti e dei servizi che UBI Banca è in grado di offrire alla propria clientela corporate e di investment banking."Siamo lieti – commenta– di aver implementato con successo in UBI Banca una nuova piattaforma informatica che consente di effettuare attività di market making sui titoli di Stato italiani attraverso MTS Cash. La nuova piattaforma offre a UBI Banca una soluzione altamente efficiente e scalabile che favorisce la connettività con MTS Cash e con gli altri mercati del debito europei"."Lavorare a stretto contatto con LSEG Technology per sviluppare questa soluzione personalizzata, altamente performante e resiliente – sottolinea– ci permetterà di ampliare la gamma di prodotti e servizi che offriamo ai nostri clienti. Il successo della nuova piattaforma IT sosterrà la crescita del nostro business nelle attività di market making nel settore del reddito fisso".