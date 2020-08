Coronavirus, verbali CTS consultabili online

(Teleborsa) - Pubblicati sul(andato immediatamente in tilt) dellafinora secretati delle riunioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), che hanno rappresentato la base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza coronavirus. Si tratta diel Comitato Tecnico Scientifico: il numero 12 del 28 febbraio; il 14 dell'1 marzo; il 21 del 7 marzo; il numero 39 del 30 marzo e il 49 del 9 aprile.Laè avvenuta in risposta a una istanza di accesso civico inoltrata dall’Istituto ilGli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti ed Enzo Palumbo avevano ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella serata del 5 agosto, la documentazione a suo tempo secretata del Comitato tecnico scientifico posta a base dei DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio ndr), che hanno messo a disposizione il giorno successivo, il 6 agosto."Lepresentano...una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate,scriveva il CTS lo scorso 28 febbraio,