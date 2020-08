Lufthansa, pesa effetto Covid su secondo trimestre

Lufthansa

(Teleborsa) - La pandemia si abbatte sulla compagnia aerea tedescache nel secondo trimestre accusa unai di euro, con r(-80%).Neila perdita cumulata, si legge in una nota, è dionostante il contenimento dei costi. Il numero dei dipendenti è già stato ridotto di 8.300 e ora la compagnia non può più escludere che i licenziamenti riguarderanno anche la Germania."Unaa livelli pre Covid - dice il CEO Carsten Spohr - non ci sarà