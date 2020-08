Unipol e UnipolSai, risultati primo semestre in crescita

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) - Risultati in crescita per, che a dispetto dell'impatto del lockdown sulla raccolta, hanno beneficiato del crollo dei sinistri dovuto alla minore circolazione di auto, evidenziando così una crescita degli utili ed un miglioramento della solidità patrimoniale. Risultati che consentono l Gruppo di confermare, per l'anno in corso, un andamento reddituale della gestionefissati nel Piano Industriale 2019-2021.Unipol ha chiuso il 1° semestre con undi euro, rispetto ai 353 milioni del 2019. Il dato dell'anno precedente però è normalizzato, determinato escludendo gli effetti definitivi, pari a complessivi 421 milioni del primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in BPER Banca.Ladiretta assicurativa è pari a 6,1 miliardi di euro (-16,4%), di cui il ramoa 3,9 miliardi di euro (-4,4%), per effetto del rallentamento dell'attività commerciale innescato dall'emergenza sanitaria, ed il ramoa 2,2 miliardi di euro (-31,8%), che si confronta con una raccolta boom del primo semestre 2019 realizzata dai due fondi pensione (630 milioni di euro).Ilconsolidato si attesta alI risultati della Compagnia evidenziano undi euro, che si confrontano con i 377 milioni del 30 giugno 2019.Per quanto concerneindividuale, al 30 giugno 2020, il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è, rispetto al 284% del 31 dicembre 2019. L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 249% (252% al 31 dicembre 2019).