Dl agosto, Carfagna: serve no tax area per il Sud

(Teleborsa) - "Leche abbiamo a disposizione costituiscono una storica occasione per riequilibrare le dd è un bene che si lavori in questa direzione. Spero che il taglio dei contributi non appartenga alla solita categoria degli annunci e si concretizzi in una. Solo così può funzionare".A dirlo la Vicepresidente della Camerache in un'intervista rilasciata al Messaggero lancia. Abolizione totale diper le aziende che investono nel Mezzogiorno. Per me è la sola misura in grado di attrarre investimenti e generare occupazione. E poi, una riforma profonda per finanziare aiuti alla maternità e alla conciliazioneattraverso la predisposizione di un piano che consenta anche alle donne e alledi usufruire di servizi di assistenza per l'infanzia e la non autosufficienza"."L'industria del presente e del futuro, penso all'informatica, alla ricerca che scaturirà dal 5G, all'agricoltura evoluta, alle immense possibilità aperte dallo smart working - osserva Carfagna - sembra immaginata apposta per il Sud. L'Ilva non può chiudere perché l'Italia ha bisogno di una suaLa sfida di un Governo serio deve essere quella di c