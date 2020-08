Governo e Regioni valutano stretta su discoteche e rientri

(Teleborsa) - Stretta super chi torna da. Sono le misure al vaglio dele che verranno valutate insieme allenella riunione convocata oggi dai Ministri Boccia e Speranza.Presente anche il Ministro, mentre per le Regioni prevista la presenza Donato Toma del Molise,del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, Alberto Cirio del Piemonte, Marco Marsilio dell'Abruzzo e diversi assessori regionali.Sul fronte "" il Ministro Speranza ha letto un'informativa segnalando il problema dellee degliaffollati durante questo tipo di eventi e avrebbe parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti. Nessuna decisione è stata però ancora presa con la riunione che sarà aggiornata a domani o nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, le Regioni si sono mostrate divise sui provvedimenti da intraprendere.Per quanto riguarda idall'estero si va verso il test obbligatorio ma sembra per oral'ipotesi. L'obiettivo resta quello di evitare contagi di ritorno da quei Paesi dove nelle ultime settimane si è osservata una netta impennata dei contagi.Si moltiplicano, infatti, in tutta Italia i casi di turisti italiani trovati positivi al Covid-19 dopo essere tornati dagreche, maltesi e croate mentre resta alta l'allerta per ildell'in Spagna.