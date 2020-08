Ryanair rafforza i collegamenti tra Italia e Ucraina

Ryanair

(Teleborsa) - Il vettore irlandeseha scelto la vigilia di ferragosto per annunciare l’introduzione di. Due nuove rotte collegheranno(tre frequenze settimanali) e(due voli alla settimana).Saranno, come parte dell’operativo Ryanair per l’estate 2021. Questi collegamenti si aggiungono alle rotte tra Italia e Ucraina (nuove ed in estensione) annunciate da Ryanair a luglio.L’operativo di Ryanair persulla rotta Italia – Ucraina include: 4 rotte da Milano Bergamo per: Kharkiv (2 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana), Kiev Boryspil (4 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana); 3 rotte da Roma Fiumicino per: Kiev Boryspil (5 voli a settimana), Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana); rotte da Bologna: Kiev Boryspil (3 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana); 1 rotta da Catania per: Kiev Boryspil (2 voli a settimana)