Fisco, Misiani: ridurre e redistribuire pressione fiscale

(Teleborsa) - "E' uno dei nostripiù importanti. Unallo sviluppo sostenibile è un punto chiave della strategia di rilancio del Paese". Lo ha detto il Viceministro dell'Economiaintervistato da Affaritaliani.it, parlando del piano di riduzione delle tasse per il"La- dice Misiani -alleggerendo il carico sulle famiglie con figli, le imprese che investono, il ceto medio e facendo pagare di più chi evade e chi inquina. Il sistema va sburocratizzato e sempre più digitalizzato. Lee non potremo recuperarle a debito o col. Bisognerà fare delle scelte: sull'evasione, sulle tax expenditures, sui sussidi ambientalmente dannosi. E intervenire adla discussione sulla modellistica Irpef che tanto appassiona i cultori della materia è importante ma rappresenta solo una parte di ciò che va deciso per fare