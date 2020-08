Scuola, da uso mascherine a positività studenti: al lavoro su "piano riapertura"

(Teleborsa) - Nel nostro Paese continua a tenere banco lae, fissata ad oggi al 14 settembre. Tra poco meno di un mese, dunque, la campanella tornerà a suonare per migliaia di studenti. Il tempo è poco, tante invece leda sciogliere per garantire la ripartenza in sicurezza specie considerando che la- seppur con numeri più contenuti che negli altri Paesi - èCome affrontare unin un istituto scolastico, chi dovrà indossare la mascherina: sono alcuni dei temi al centro dell'attenzione delche torna a riunirsi oggi occupandosi proprio delle linee guida per la riapertura in sicurezza delle scuole."L'orientamento del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) è per un uso". Ad anticiparlo, il coordinatore del Cts Agostinoa SkyTg24. "Questa malattia ha imposto tre pilastri:li e saranno validi per il mondo scolastico", ha detto Miozzo per il qualei sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l'uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l'uso se c'è un ragazzo non udente in classe, l'interrogazione ,momenti del contesto locale che saranno valutati. L'indicazione però sarà:"Abbiamoche lavorano nella scuola, non possiamo immaginare che non avremo dei casi, è quasi la certezza", ha detto Miozzi ospite anche di Unomattina, aggiungendo che "il documento elaborato dall'ISS in collaborazione con l'Inail dice che cosa fare e come affrontare iIl Premierintanto, conferma l'impegno del Governo per garantire il rientro a scuola. Anche il Ministro per gli Affari Regionalifa professione di moderato ottimismo. "Un secondo lockdown? Questo lo escludo" - dice Boccia ad Agorà su Rai3 per il quale "bisogna essere sempre allerta e rispettare le regole. Occore convivere con il