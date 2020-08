Meeting Rimini, Pompei (Deloitte Italia): "Ambiente e sostenibilità priorità per imprese e governi"

(Teleborsa) - "C’è ormai grande consapevolezza che il tema dell’impatto del cambiamento climatico e il connesso tema della sostenibilità costituiscano la sfida numero uno di questi anni". A dirlo è, ospite del Meeting di Rimini all'evento "Sussidiarietà… e finanza sostenibile", organizzato in occasione della presentazione del Rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà.Ancora prima dell’emergenza Covid-19, secondo il CEO, anche ai vertici delle più grandi aziende e delle più importanti istituzioni era maturata la consapevolezza su questi temi. "Nel Global Risk Report del World Economic Forum di inizio 2020, per la prima volta, le questioni ambientali e climatiche dominano la classifica dei rischi a lungo termine" - spiega Pompei -. Anche laha evidenziato lo stesso problema. Siamo, quindi, di fronte a unache deve vedere mondo delle istituzioni, dell’economia, delle imprese e della finanza uniti nel collaborare a un: quello dia livello globale", ha aggiunto il numero uno di Deloitte Italia."Mai come in questo periodo, le parole d’ordine, inscindibili, dovrebbero essere investimenti – sostenibili. A livello di istituzioni pubbliche, c’è un’occasione irripetibile, per l’Europa e soprattutto per l’Italia, determinata dal Next Gen Fund" - ha sottolineato Pompei - facendo eco all' appello di Mario Draghi in cui l’ex presidente della BCE chiedeva di usare le risorse del Recovery Plan per investimenti di lungo periodo, capaci di garantire un futuro alle giovani generazioni. "Abbiamo una responsabilità enorme nei confronti delle future generazioni, che non possiamo tradire. Sono i nostri figli, i nostri nipoti, ai quali stiamo lasciando un debito di proporzioni inimmaginabili fino a poco tempo fa. Occorre che almeno sia un debito sostenibile. Serve un piano di investimenti coordinato e gestito centralmente, con un numero limitato di priorità sui settori strategici (istruzione, sanità, infrastrutture, digitalizzazione) e caratterizzati dal filo comune della sostenibilità", ha concluso Pompei.