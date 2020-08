Recovery Fund, la chance dell'Europa per superare dualismo Nord-Sud

(Teleborsa) - "Cone gli altri strumenti messi in campo dall'Unione europea per fronteggiare la crisi Civid-19A dirlo, nel corso di un intervento video al Meeting di Rimini, il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli per il quale "laper affrontare questo tempo. Bisogna accantonare gli egoismi nazionali: "e viceversa".Per Sassoli, "siamo in un cammino e dobbiamo fare in modo che siPerchè un'Europa che vive con i veti non è un'Europa che esalta la funzionePoi unche ricalca quello lanciato poche ore prima dall'ex. "Dobbiamo guardare al: se dobbiamo restituire qualcosa ai giovani, oltre ai debiti che faremo" i diversi progetti come"Da qui a sette anni l'Unione Europea ha bisogno di "un" per affrontare l'emergenza Covid-19. Il Recovery Fund "durerà tre anni e poi cosa succederà per gli altri anni del bilancio dell'Unione? Ecco perché alcuni, conclude Sassoli.