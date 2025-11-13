Diameter raccoglie 4,5 miliardi di dollari per un fondo di credito che punta sulle dislocazioni

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale alternativo focalizzato sui mercati del credito globali, ha annunciato la chiusura del suo terzo fondo Dislocation,, che hain impegni azionari, superando l'hard cap iniziale di 4,25 miliardi di dollari.Il Fondo ha ricevuto un forte sostegno da una base globale di, con un terzo degli impegni ricevuti da investitori alle prime armi.cercano di generare profitti acquisendo asset in sofferenza di una società i cui prezzi del debito sono crollati a causa delle turbolenze del mercato o delle difficoltà del settore. Il fondo bloccherà il denaro per periodi più lunghi rispetto ai tradizionali hedge fund e si concentrerà su investimenti stressed e distressed.La società, fondata e guidata da Scott Goodwin e Jonathan Lewinsohn, ha un patrimonio gestito che ha raggiunto i 25 miliardi di dollari. Il veicolo che ha preceduto DDF III,, ha chiuso il 2023 con circa 2,2 miliardi di dollari di impegni di capitale ed è in fase di raccolta da aprile 2025.