Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+1,02%), si concentrano gli acquisti su Fullsix

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 96.307,1 in guadagno dell'1,02%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 688, dopo aver avviato la seduta a 683.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,28% sui valori precedenti.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,38%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,09%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,98%.