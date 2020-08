Al via Enea Tech, prima fondazione italiana dedicata a trasferimento tecnologico

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economico,, ha firmato il decreto di approvazione dello statuto dellache dovrà gestire ilinteramente dedicato alLo comunica il MiSe in una nota sottolineando che "laistituita con i, avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alleCome previsto dallo Statuto, la Fondazione potrà partecipare e investire inpromuovendo e sostenendo i processi di innovazione e trasferimento tecnologico delleper laad alto contenuto tecnologico. A questo scopo gestirà inizialmenteperPer il Ministro"Laè un progetto al quale stavamo lavorando da mesi e che ha visto la luce nel Dl Rilancio.alla base del sistema innovazione agendo esclusivamente in ambitoin quella che gli addetti al settore definiscono la "valle della morte", accompagnando lo sviluppo d’innovazioni rilevanti dei centri di ricerca, delle PMI e degli spin-off. Lavoreremo nelle prossime settimane per completare gli organi della Fondazione, tra cui il Comitato esecutivo, ma soprattutto per costruire ilper arrivare aiIl Sottosegretariodichiara:è unTocca un tema centrale per il futuro industriale italiano come il trasferimento tecnologico; coinvolge e rilancia un centro di ricerca come l'; è potenziale battistrada per azioni di altri Enti di ricerca del nostro Paese. La direzione, in linea con le indicazioni europee, èa noi deve vedere uno stretto raccordo con il Fondo Nazionale Innovazione, che ha questo tema ben chiaro nel suo piano industriale, e con gli altri soggetti che fanno trasferimento tecnologico nel nostro Paese: dalla Fondazione Bruno Kessler al Cefriel, sino ai Politecnici, solo per fare qualche esempio. Ile l'impegno è che contribuisca a rendere sempre più incisiva e forte la