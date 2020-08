Mediobanca si rafforza in borsa dopo rumor su verdetto BCE

Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

FTSE MIB

Mediobanca

banca d'affari italiana

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,26% sui valori precedenti.A fare da assist al rally contribuiscono indiscrezioni stampa secondo cui la BCE avrebbe dato il suo parere favorevole ad un incremento della partecipazione di Leonardo Del Vecchio sopra la soglia del 10%. Il via libera della banca di Francoforte fornisce la possibilità alla holding dell’imprenditore Delfin di salire fino al 20% della banca d’affari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,571 Euro e primo supporto individuato a 7,301. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,841.