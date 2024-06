Rialzo controllato per le Borse europee, attesa per la BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Tutto pronto per il(BCE), la prima riduzione dopo l'aumento dei tassi da 450 punti base complessivi messo a segno tra 2022 e 2023. La comunicazione sulle decisioni sarà pubblicata alle 14.15, contestualmente la BCE diffonderà anche le previsioni aggiornate dei suoi tecnici su crescita economica e inflazione. Alle 14.45 la presidente Christine Lagarde terrà la conferenza stampa esplicativa assieme al vicepresidente, Luis de Guindos.Sul fronte macroeconomico, gli sono diminuiti in aprile dello 0,2% rispetto al mese precedente, contro attese per un aumento.Tra gliha chiuso maggio 2024 con una raccolta netta totale a 789 milioni di euro , mentreha registrato nello stesso mese un raccolta netta pari a 946 milioni di euro L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,45%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,75%.Sulla parità lo, che rimane a quota +127 punti base, con ilche si posiziona al 3,77%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,80%, piatta, che tiene la parità, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.838 punti. Guadagni frazionali per il(+0,48%); come pure, in moderato rialzo il(+0,38%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,60%),(+2,10%),(+1,21%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%. Tentenna, che cede lo 0,63%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.del FTSE MidCap,(+2,87%),(+1,89%),(+1,55%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,51%.