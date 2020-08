Mediobanca sugli scudi in Borsa

Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

FTSE MIB

Mediobanca

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,68%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE. A sostenere le azioni di piazzetta Cuccia c'è ancorasulla richiesta della Delfin didel capitale. I tempi sono ormai maturi per la decisione, che dovrebbe essere favorevole al patron di Luxottica.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,503 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,293. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,713.