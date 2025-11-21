Milano 13:54
Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di piazzetta Cuccia, con una flessione del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
