Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 2,00%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)