Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di piazzetta Cuccia
, con una flessione del 2,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della banca d'affari italiana
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)