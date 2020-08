Mondo TV, rinnova licenza a Oh Plus Media per serie Sissi e altri programmi

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto il rinnovo del contratto di licenza con la società Oh Plus Media LLC, avente sede a Mosca, confermando laconcessione alla licenziataria dei diritti di trasmissione Pay TV di Sissi la Giovane Imperatrice e di alcuni altri programmi prodotti e in produzione della Mondo TV.Oh Plus Media LLC è un importante operatore nell’area russofona nel settore entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato ANI Channel, dedicato ai programmi di animazione, sul quale saranno trasmessi anche i prodotti della Mondo TV oggetto della licenza.Il contratto consolida il posizionamento sul mercato russo per il gruppo Mondo Tv oltre che l’interesse suscitato da Sissi sul mercato internazionale importante da un punto di vista strategico.