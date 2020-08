Emilia, IREN: "Risolta avaria tecnica a rete acquedotto di Piacenza"

(Teleborsa) - In seguito all', verificatasi intorno alle ore 6.30 di questa mattina in un impianto di produzione idrica in zona "barriera Torino", che ha comportato, specie nei piani alti delle abitazioni di una parte dellafa sapere che "la normale pressione è stata ripristinata e, dalle ore 8,30,"."Le squadre di pronto intervento – si legge nella nota diffusa da Ireti – sono immediatamente intervenute, hanno subito individuato le criticità e il problema è stato risolto dopo poco tempo".Sono attualmente, che – prosegue la nota – sembra risiedano in un malfunzionamento del sistema di controllo locale (plc) dell'impianto.