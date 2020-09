ASPI, conto alla rovescia per la chiusura del dossier

Atlantia

(Teleborsa) -, quando si riuniranno la, per esaminare ladalla holding dei Benetton, prevista dall'accordo siglato a metà luglio con il Governo, ed eventualmente l'ipotesi di undella società che gestisce la più grande rete autostrdale italiana.E' stata convocata per il primo pomeriggio di giovedì 3 settembre lasulla Cassa depositi e prestiti, presieduta dall’onorevole Sestino Giacomoni, cui parteciperà anche il Ministro dell’Economia. Si parlerà di Patrimonio Rilancio e delLo stesso giorno è in calendario anche unche, stando alle indiscrezioni che da giorni circolano nelle sale operative, dovrebbe approvare lodi Autostrade, primo passo per l'ingresso di nuovi soci (CDP ed altri investitori interessati) e per l'IPO.L'obiettivo è mettere a puntosul mercato, con una "doppia opzione": scissione proporzionale della controllata o vendita dell'intera partecipazione dell'88%.