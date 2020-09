Mezzogiorno, Infrastrutture, Sanità e Scuola: Landini progetta il futuro

(Teleborsa) - "La fase che vedo davanti èche superi la precarietà del lavoro". Lo ha detto il leader della CGIL, Maurizio Landini, ad "Agorà".Il prossimo sarà unsul piano sociale, ma "ilavverte Landini precisando che "ci sono tutte le- "Ci sonoche arrivano dall'Europa e, quindi, dobbiamo davvero definire i progetti di investimento che possono creare lavoro e allo stesso tempo affrontare i problemi che avevamo prima: una lotta all'evasione fiscale, fare una riforma degli ammortizzatori sociali per andare verso una tutela universale", prosegue.- E' necessario "far ripartire gli investimenti pubblici e privati. C'è poi un altro problema aperto, ilIn questa fase bisogna investire sul lavoro delle persone, dare fiducia, sicurezza e stabilita' alle persone se si vuol chiedere loro di essere responsabili. Questa e' una partita importante".Sul possibilenei prossimi mesi auspicato dal Ministro dell'EconomiaLandini precisa:"Non possiamo semplicemente di tornare allaconclude - abbiamo bisogno di utilizzare questa fase insieme con i provvedimenti presi per dare protezione alle persone, dal blocco dei licenziamenti agli ammortizzatori sociali, e abbiamo bisogno di progettare ilcon piani di investimenti individuando delle priorità molto forti che riguardano