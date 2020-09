Istat, fase ripresa prosegue a luglio e agosto

(Teleborsa) - Le informazioni disponibili per i mesi diseppure ancorasuggeriscono il proseguimento della. È quanto ha sottolineato il Direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat,, nel corso dell'audizione alla Commissione Bilancio della Camera sull'utilizzo dei fondi del"Il clima di- afferma - è aumentato in entrambi i mesi inanche se i livelli degli indicatori sono ancora inferiori a quelli precedenti lasoprattutto nei servizi di mercato. Ulteriorisi rilevano a luglio quando, rispetto al mese precedente, si osservano aumenti nei dati dei. Sono rilevanti anche i dati di lugliocon la crescita di 85.000 unità su giugno.Sempre nel corso dell'audizionerileva che l'Italia ha registrato tra ilun processo di indebolimento della dinamica di accumulazione del capitale con un"Nel 2019 - si legge - laper investimenti, valutata a prezzi correnti, è stata pari a, lo stesso livello del 2010 (322,6 miliardi). Tuttavia, al suo interno, gli investimenti delle Amministrazioni pubbliche sono diminuiti nel periodo del 18,9%, mentre quelli del settore privato (che includono anche le unità a controllo pubblico non classificate nel settore delle Amministrazioni pubbliche) sono aumentati del 3,5%. Se rapportata aldal 2008 al 2019 la quota di investimenti pubblici italiani è scesa di circa un punto percentuale (da 3,2% a 2,3%) attestandosi su un livello inferiore di quello dell'area euro (pari al 2,8% nel 2019). Il maggior contributo al calo degli investimenti pubblici - si legge - è venuto dalleon una riduzione tra il 2010 e il 2019 del 26,5%, mentre per lela contrazione è stata più contenuta (-6,6%)".- I giovani italiani - si legge - sono più istruiti del resto della popolazione ma lorispetto al resto dell’Europa è comunque marcato. Lindividuava tra i target per l’istruzione l’innalzamento della quotadi 30-34enni in possesso di un titolo di studio terziario (con un obiettivo pari al 40%), considerato un elemento fondamentale per una "".Nel 2019, in Italia, lamentre l’Unione Europea nel suo complesso e grandi paesi come la Francia e la Spagna hanno già superato il target previsto. L’Italia resta alMonducci rileva anche chepossono essere definiteovvero caratterizzate da un utilizzo integrato delle tecnologie disponibili".