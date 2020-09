Andamento sostenuto per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+2,51%)

comparto viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 26.526 e sta trattando a 27.274,4, balzando del 2,51% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 174 dopo un avvio a quota 171.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,53%.Composta, che cresce di un modesto +0,58%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,61%.