Recovery Fund per attuare il Green Deal. EY seleziona 1.000 progetti verdi

Enel

Endesa

(Teleborsa) -e creare immediatamente valore sociale, ambientale ed economico nel quadro dellaLa proposta arriva da, che ha pubblicato il rapporto "A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe", identificandoche possono essere messi rapidamente in cantiere grazie alle risorse messe in capo dall'UE. Si tratta di progetti già in fase di sviluppo, che rappresentano solo una frazione di tutti progetti green che sono in fase di sviluppo in Europa.Secondo la società di consulenza questi progetti , che implicanopubblici e privati, potrebberoed accelerare laa zero emissioni di gas serra.I progetti selezionati dalla società di ricerca potrebberoin attività produttive e sostenibili tutti ia tempo pieno che hanno perso il loro lavoro a causa del Covid-19 edi lavoro.Porteranno inoltre, evitando le emissioni di 2,3Gt di gas serra, migliorando la qualità dell'aria, riducendo l'inquinamento acustico, garantendo l'e laCirca ildei progetti elencati sono, molti dei quali sono progetti innovativi, come soluzioni per la mobilità sostenibile, idrogeno verde, bonifica del territorio e materiali da costruzione a bassa emissione di gas serra. E proprio questa caratteristica dimensionale implica che oltre ildei progetti è, in quanto richiede investimenti fino a 5 milioni di euro.I paesi dell'Europa centrale e orientale ottengono ottimi risultati quanto a progetti di decarbonizzazione: lahanno il più alto rapporto di progetti pro capite e hanno superato le grandi economie come la Francia o la Germania nella produzione di progetti.Diversi progetti sono localizzati in aree di transizione dal carbone, suggerendo chiare opportunità per trasformare tali regioni in modo verde e resiliente.In Italia idi cui 29 nel settore energetico, 15 nei trasporti, 13 di progetti di uso del suolo e agricoltura, 23 per l’industria e l’economia circolare, 16 nel settore delle costruzioni. Con questi progetti si stima che si potrebberoFra i mille progetti ve ne sonoper complessivi. Il progetto "3SUN Gigafactory: an Italian sustainable Gigafactory for PV modules" die dei suoi partner inrichiede un investimento di, per la creazione di una fabbrica che dovrebbe aumentare la produzione di 3SUN di EGP a oltre 3 GW l’anno dagli attuali 200 MW l’anno, cogliendo la straordinaria opportunità offerta dalla tecnologia a eterogiunzione. L'altro progetto è in, sviluppato dalla controllataa Teruel, e si propone di convertire una centrale a carbone con 1.585 MW di solare e 140 MW di eolico, insieme a sistemi di accumulo a batteria per un totale di 160 MW, con un investimenti didi euro.