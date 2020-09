Recovery Plan, Castelli: ridurre divario nord-sud per Italia a "un'unica velocità"

(Teleborsa) - Infrastrutture e digitalizzazione. Sono i punti fermi da cui partire per disegnare il "" italiano individuati dalla Viceministra al MEF"Sono interventi necessari per superare quelche ancora esiste tra nord e sud del Paese, e tra l’Italia ed altri paesi europei – scrive sui suoi canali social la Viceministra – Quei limiti 'strutturali', emersi con maggiore forza durante il lockdown, vanno rimossi velocemente, e in modo permanente. Solo così le nostre imprese potranno essere altamente competitive e la nostra pubblica amministrazione potrà abbattere i tempi della 'burocrazia'"."All’interno del– spiega Laura Castelli – entreranno ulteriori misure per consentire l’accesso al credito e la liquidità per le imprese, per supportare quelle che vorranno transitare verso nuovi modelli produttivi e per favorire l’attrazione di investimenti e la promozione e lo sviluppo dell’intera filiera del Made in Italy".E aggiunge: "Uno spazio importante è dedicato alla, proseguendo nel lavoro già avviato con la scorsa Legge di Bilancio, e incrementando quelle misure che vanno nella direzione dell’, della, della strategia per l’e dell’"."I progetti, soprattutto per riportare il Paese a viaggiare ad un’, sono tantissimi. Ma la visione sarà una sola, forse per la prima volta dopo decenni – conclude la Castelli – E terrà conto di quanto necessario per rendere più attrattive e competitive la nostrae le altre realtà metropolitane.”