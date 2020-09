Vaccino, Commissione UE accelera

(Teleborsa) - Laaccelera sulcon le prime disponibilità per i Paesi membri attese per, e sullal farmaco. Secondo quanto riferito ad Ansa da funzionari della Commissione, è attesa per, la prima disponibilità del vaccino noto comesu cui l'esecutivo comunitario ha firmato unche consente ai paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l'opzione di altreInoltre, dopo la garanzia daa sostegno della ricerca al partenariato Covax, la prossima settimana l'Esecutivo Ue e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbero lanciare unaa favore dell'acceleratore Act dell'Oms, nato per lProseguono intanto lecon le, con i colloqui per il vaccinomolto avanzati e nelle. Un accordo con la multinazionale americana e la biotech tedesca permetterebbe di allestire undiversificato di sei candidati vaccini delle società più avanti nella sperimentazione del vaccino) per l'acquisto da parte dei, ma anche per la donazione a Paesi a reddito medio-basso o ilad altri Paesi europei.