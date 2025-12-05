L'UE autorizza l'acquisizione di STADA da parte di CapVest

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Nidda German Topco GmbH (holding del "Gruppo STADA"), con sede in Germania, da parte di CapVest Partners, con sede nel Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente il settore farmaceutico.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.