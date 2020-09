Gualtieri, PIL tornerà a livelli pre-crisi nel 2022

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una intervista rilasciata a Bloomberg in occasione del Forum Ambrosetti.Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha confermato che l'economia italiana sperimenterà una, che consentirà di chiudere l'anno con una(sotto il 10%), grazie anche alla favorevole dinamica delle entrate fiscali, sebbene la stima di calo dell'8% del PIL formulata ad aprile sarà rivista al ribasso.. "Non abbiamo ancora definito le nostre previsioni, le vedrete presto, e penso che nel 2022 saremo in grado di arrivare ai nostri livelli di PIL pre-crisi", ha anticipato.