Brexit, più vicino il "no deal" Londra ammette "violazione" diritto internazionale

(Teleborsa) -, in conseguenza dell'approvazione di una legge che riscrive il patto siglato con l'UE e punta a ripristinare dei confini fra le due Irlanda."Violiamo il diritto internazionale, ma in modo molto specifico e limitato", ha affermato ieri il segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord,, riferendosi all'l, la cui presentazione è prevista per venerdì prossimo al Parlamento britannico.La legge in questione,sottoscritto da Boris Johnson con l'UE l'anno scorso, dopo lunghe ed estenuanti trattative, riscrive il delicato protocollo che impegna a garantire il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord e finisce per svuotare l'accordo stesso il cui baricentro era proprio la questione irlandese.Una legge che, in vista della, vede partire in salitasulle relazioni future fra Unione europea e Regno Unito.nei giorni scorsi, ha affermato che le parti dovranno trovare un accordo entro tale data altrimenti si procederà a, ovverto ad un ritiro del Regno Unito dalla UE senza accordo commerciale.Ad aggravare tale scenario si sono aggiunte ledel capo del dipartimento legale del governo britannicoche ha lasciato il postoon la posizione negoziale di Londra sulla Brexit. Alla base dell'addio del capo giurista di Downing Street ci sarebbe, secondo il Financial Times, proprio il disegno di legge dell'Internal Market Bill.Sull'evoluzione della vicenta si è scatenata l'ira della presidente della Commissione europeae la dura reazione del capo negoziatore dell'Ue, Si dice preoccupato il presidente del Parlamento europeo, che ha affermato "l'Ue rispetta la sovranità del Regno Unito e ci aspettiamo che il Regno Unito rispetti i nostri principi fondamentali su cui siamo stati trasparenti e chiari fin dall'inizio". E poi ha fatto appello alla fiducia e credibilità in questa fase delicata dlele trattative.