Antitrust, Ciro Daniele Piro è il nuovo capo di Gabinetto

(Teleborsa) - Ciro Daniele Piro è il nuovo Capo di Gabinetto dell’AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato. Magistrato amministrativo ed avvocato, Piro ha ha svolto la sua attività professionale presso il TAR del Lazio, prevalentemente nel settore del diritto della concorrenza e della regolazione dei servizi di pubblica utilità.



Prima dell’ingresso in magistratura ha prestato servizio presso l’Autorità come funzionario della carriera direttiva e, successivamente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove ha ricoperto gli incarichi di Capo dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri e di Capo dell’Ufficio del Segretario generale.



Nel corso della sua attività istituzionale è stato inoltre componente del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.



È autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e diritto della concorrenza, con particolare riferimento alla disciplina dei poteri speciali (golden power) e al sindacato giurisdizionale sull’attività di accertamento e sanzionatoria delle autorità amministrative indipendenti.





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