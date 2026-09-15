TISG, ricevute 11 offerte non vincolanti: attualmente al vaglio degli advisor

(Teleborsa) - Alla fine del processo competitivo per individuare potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, la società ha reso noto che sono state ricevute 11 offerte non vincolanti relative a operazioni strutturate sia nella forma dell'Asset Deal che di Share Deal. Le offerte sono attualmente oggetto di valutazione da parte degli advisor.



Il processo competitivo procederà ora con la seconda fase alla quale saranno ammessi i soggetti selezionati sulla base delle offerte ricevute e che comprenderà, tra l'altro, lo svolgimento di una due diligence più approfondita al fine di ricevere le offerte vincolanti entro il 15 ottobre 2026. L'identità dei soggetti partecipanti e i contenuti delle offerte saranno mantenuti riservati, per esigenze di confidenzialità e al fine di garantire il corretto svolgimento delle interlocuzioni e del procedimento in corso.

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