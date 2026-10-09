Milano 17:35
49.746 +0,91%
Nasdaq 19:06
30.853 +0,41%
Dow Jones 19:06
51.644 +0,80%
Londra 17:35
10.552 +1,06%
Francoforte 17:45
25.087 +1,13%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.552,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%
Londra lievita dell'1,06% e archivia la seduta a 10.552,05 punti.
Condividi
```