Milano
17:35
49.746
+0,91%
Nasdaq
19:06
30.853
+0,41%
Dow Jones
19:06
51.644
+0,80%
Londra
17:35
10.552
+1,06%
Francoforte
17:45
25.087
+1,13%
Venerdì 9 Ottobre 2026, ore 19.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.552,05 punti
In breve
,
Finanza
09 ottobre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Londra lievita dell'1,06% e archivia la seduta a 10.552,05 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,19%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,75%
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,16%)
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,1%
Argomenti trattati
Londra
(276)
Titoli e Indici
FTSE 100
+1,13%
Altre notizie
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,45%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,42%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,44%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/10/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/10/2026
Londra: positiva la giornata per Severn Trent
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto