Superbonus, Generali Italia entra nel segmento della cessione del credito

Generali

(Teleborsa) - Unè tale quando condivide ogni momento dell'esistenza, ogni scelta importante di vita, ogni decisione che riguarda il futuro. E cosìsceglie ancora una volta di essere partner di famiglie ed imprese, che accompagna verso una, con l'ingresso nel segmento dellaprevisto dal beneficio. Una iniziativa che si inserisce nell'ambito delle più ampie strategie #InsiemeGeneriamoFiducia e #PerLaRipresaSostenibile.L'agevolazione Superbonuis 100%, prevista dal Decreto Rilancio, consente a famiglie, condomini e PMI di effettuare, accedendo alla detrazione fiscale spalmabile in 5 anni o firmando in alternativa un, che prevede l'anticipazione della somma per effettuare i lavori e la contestuale cessione all'intermediario del credito fiscale vantato.L’ingresso di Generali in questo segmento punta fra l'altro a, che rappresenta oggi il 75% della ricchezza delle famiglie, in un contesto come quello italiano, che conta ben 12 milioni di immobili da riqualificare."Siamo convinti che la sostenibilità sia il nodo che lega tutti i progetti di ripresa del Paese e in questo Generali Italia vuole avere un ruolo attivo", ha dichiarato, Country Manager & CEO of Generali Italia and Global Business Lines, richiamando anche gli effetti positivi che questa misura garantisce per il settore edile, le categorie professionali coinvolte, l'artigianato e le PMI.L’offerta prevede l'erogazione immediata del(proprietari e affittuari di abitazione) ed ai condomini fino al 31 dicembre 2020, ed ilche hanno accesso a Superbonus 110%.E' previsto anche servizio di assistenza sue con, per avere tutte le informazioni necessarie su come avviare l'iter e la documentazione richiesta. Gli agenti di Generali Italia saranno disponibili dal 21 settembre per avviare l’iter di accesso al Superbonus che sarà operativo dal 15 ottobre 2020.E' poi previstadedicata a. Per le prime, c'è la possibilità di sottoscrivere una polizza a copertura del rischio diper gli immobili oggetto dei lavori, con detrazione del 90% del premio pagato. Agevolazioni ad hoc sono poi dedicate alle imprese edili che effettuano i lavoro (r) ed agli Ingegneri, Architetti, Geometri e Tecnici per le attività di asseverazione ().