Sostenibilità, investimento sul futuro

(Teleborsa) - "Il Covid ci ha aperto gli occhi su cosa non andava nella nostra vita e c'è un bel movimento di persone che sta iniziando ad apportare deiCredo che questo sia un po' il segreto: accompagnare grandi riforme con dei piccoli cambiamenti che ciascuno può attuare nella propria. Questo il messaggio della sindaca di Roma,, all'evento di presentazione del portalein streaming dalla Centrale di Montemartini."Laed è uno degli investimenti che rende di più perché rende le aziende piùsia ai consumatori sia agli investitori finali", dice, intervenendo all''evento, l'Amministratore Delegato diUn monito arriva dal portavoce dellASviS),: "Il Recovery fund non esiste, quello che esiste è il Recovery and Resilience facility, e aver dimenticato questa seconda parola,nel dibattito pubblico è un problema" segnalando il rischio che i progetti italiani vengano "bocciati perché non contribuiscono a questo".Giovannini cita un rapporto europeo della scorsa settimana che spiega perché la resilienza è così importante: "il futuro sarà pieno di shock - spiega - quindi non basta far ripartire il PIL, questi soldi devono servire a trasformare